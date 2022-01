Borsa | Milano scende con Europa | male Nexi e Stm

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Milano

Dai dati di chiusura diItaliana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,24 miliardi di euro, in calo del 18,73%, rispetto ai 2,75 miliardi della vigilia;...La minaccia di un rialzo dei tassi d'interesse e in generale di 'stretta' da parte delle banche centrali a iniziare dalla Federal reserve spaventano le Borse: anella prima giornata della settimana l'indice Ftse Mib ha concluso in ribasso dello 0,96% a 27.353 punti, l'Ftse All share in calo dell'1,15% a quota 29.821. Ma tutti i mercati azionari del ...La compagnia rappresenta la prima multinazionale finanziaria made in Italy, che gestisce qualcosa come 650 miliardi di risparmio, tra polizze e asset management. Da sempre Trieste è il crocevia delle ...Avvio di settimana con il segno negativo per la borsa italiana. Il FTSE MIB segna -0,96%, il FTSE Italia All-Share -1,15%, il FTSE Italia Mid Cap -2,78%, il FTSE Italia STAR -3,53%. BTP e spread in pe ...