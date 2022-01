Boom di arresti a Pomezia | scacco a 2 clan dediti al traffico di droga

(Di lunedì 10 gennaio 2022)dia 2aldi21 persone in manettedii Carabinieri alle prime luci dell’alba, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di 21 misure cautelari (18 di custodia in carcere, 2 aglidomiciliari ed un obbligo di presentazione alla P.G.),

21a Pomezia In particolare i militari hanno dato esecuzione ad un'ordinanza applicativa di 18 misure cautelari di custodia in carcere, 2 aglidomiciliari ed 1 obbligo di ...... naturalmente oltre alla conferma deglidomiciliari. ← Quattro nuovi decessi Covid in Umbria e 210 pazienti ricoverati, 2.581 nuovi casi.di guariti Potrebbe anche interessarti ...Scacco a due sodalizi criminali che operavano sul territorio di Pomezia e nel sud della Capitale. Questa mattina, alle prime luci dell’alba, i Carabinieri della Compagnia di Pomezia hanno tratto in ar ...Il vicequestore Alessandro Albini saluta Lecce: comanderà la Squadra mobile di Trieste. Sotto il suo comando, alcune operazioni contro la criminalità passate alla storia ...