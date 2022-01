Bonus psicologo petizione al governo, il Lazio stanzia i fondi (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il Bonus psicologo al momento non si farà. La proposta,l che trovava per una volta d’accordo esponenti di tutto l’arco istituzionale, si è alla fine affossata nella legge di bilancio e i 50 milioni di euro necessari non sono stati trovati. Così, lo stato ci aiutato e ci aiuterà con i suoi ‘Bonus’ e ‘incentivi’ in diversi campi: comprare monopattini e televisori, ristrutturare stabili e cambiare rubinetti, ma occuparci della nostra salute mentale, stremata da due anni di pandemia, infodemia, incertezza e preoccupazioni di ogni tipo, resterà un affare del singolo cittadino che, in molti casi, un aiuto non può permettreselo. Emergenza Covid ed emergenza salute mentale Secondo una ricerca dell’Istituto Piepoli, durante la pandemia circa il 21% di chi già usufruiva di un aiuto psicologico ha dovuto rinunciare a continuare il suo ... Leggi su tuacitymag (Di lunedì 10 gennaio 2022) Ilal momento non si farà. La proposta,l che trovava per una volta d’accordo esponenti di tutto l’arco istituzionale, si è alla fine affossata nella legge di bilancio e i 50 milioni di euro necessari non sono stati trovati. Così, lo stato ci aiutato e ci aiuterà con i suoi ‘’ e ‘incentivi’ in diversi campi: comprare monopattini e televisori, ristrutturare stabili e cambiare rubinetti, ma occuparci della nostra salute mentale, stremata da due anni di pandemia, infodemia, incertezza e preoccupazioni di ogni tipo, resterà un affare del singolo cittadino che, in molti casi, un aiuto non può permettreselo. Emergenza Covid ed emergenza salute mentale Secondo una ricerca dell’Istituto Piepoli, durante la pandemia circa il 21% di chi già usufruiva di un aiuto psicologico ha dovuto rinunciare a continuare il suo ...

