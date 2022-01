Bonus psicologo nel Lazio: la Regione istituisce un fondo da 2,5 milioni di euro e voucher da usare in strutture pubbliche (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il Bonus psicologo, escluso pochi giorni prima di Natale dall’ultima manovra del governo Draghi, è stato introdotto nella Regione Lazio con un fondo da 2,5 milioni di euro. Lo ha annunciato il governatore Nicola Zingaretti con un post su Facebook: “La Regione Lazio istituirà un fondo dedicato all’accesso alle cure per la salute mentale e la prevenzione del disagio psichico rivolto in primo luogo ai giovani e alle fasce più fragili. Destiniamo 2,5 milioni di euro per garantire l’accesso alle cure per la salute mentale e la prevenzione del disagio psichico, attraverso voucher da utilizzare presso strutture pubbliche del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il, escluso pochi giorni prima di Natale dall’ultima manovra del governo Draghi, è stato introdotto nellacon unda 2,5di. Lo ha annunciato il governatore Nicola Zingaretti con un post su Facebook: “Laistituirà undedicato all’accesso alle cure per la salute mentale e la prevenzione del disagio psichico rivolto in primo luogo ai giovani e alle fasce più fragili. Destiniamo 2,5diper garantire l’accesso alle cure per la salute mentale e la prevenzione del disagio psichico, attraversoda utilizzare pressodel ...

