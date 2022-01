Bonus psicologo Lazio: come funziona, importo, come richiederlo (Di lunedì 10 gennaio 2022) Bonus psicologo Lazio. La Regione stanzia un fondo di 2.5 milioni di euro per consentire l’accesso alle cure per la salute mentale e la prevenzione del disagio psichico. Un provvedimento rivolto in primo luogo ai giovani e alle fasce più fragili della popoLazione. A darne annuncio è stato il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. Covid e disturbi psicologici: i dati del Bambino Gesù di Roma Secondo uno studio condotto dall’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù i tentativi di suicidio e autolesionismo marcato sono aumentati del 30% durante la seconda ondata. Le ospedalizzazioni per tentativi o idee di suicidio sono passate dal 17% nel gennaio 2020 al 45% del totale nel gennaio 2021. Sono esplosi i disturbi del comportamento alimentare: solo per l’anoressia un +28% di richieste di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 10 gennaio 2022). La Regione stanzia un fondo di 2.5 milioni di euro per consentire l’accesso alle cure per la salute mentale e la prevenzione del disagio psichico. Un provvedimento rivolto in primo luogo ai giovani e alle fasce più fragili della popone. A darne annuncio è stato il Presidente della RegioneNicola Zingaretti. Covid e disturbi psicologici: i dati del Bambino Gesù di Roma Secondo uno studio condotto dall’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù i tentativi di suicidio e autolesionismo marcato sono aumentati del 30% durante la seconda ondata. Le ospedalizzazioni per tentativi o idee di suicidio sono passate dal 17% nel gennaio 2020 al 45% del totale nel gennaio 2021. Sono esplosi i disturbi del comportamento alimentare: solo per l’anoressia un +28% di richieste di ...

Advertising

Corriere : Covid e salute mentale, 200 mila firme per sostenere il «bonus psicologo» bocciato dal governo - cmqdavide : per fortuna che c'è il bonus psicologo... Ah, no! ??????? - Nepantlerax : RT @PossibileIt: Le richieste di aiuto sono aumentate del 40%, mentre un terzo dei pazienti ha rinunciato per ragioni economiche, denuncian… - CorriereCitta : Bonus psicologo Lazio: come funziona, importo, come richiederlo - angusiang : @OfficialASRoma Voglio il bonus psicologo, ora -