Bonus psicologo, la Regione Lazio istituisce fondo da 2,5 milioni di euro per la salute mentale dei giovani (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il Lazio istituirà per i giovani un fondo dedicato alla salute mentale e alla prevenzione dei disagi psichici. Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha dato la notizia sui social: «Destiniamo 2,5 milioni di euro per garantire l'accesso alle cure per la salute mentale, attraverso voucher da utilizzare presso le strutture pubbliche della Regione». Una rete che coinvolgerà psicologi e psichiatri del territorio, a protezione dei giovani e delle fasce più deboli della popolazione. «Vogliamo rispondere a una situazione di grande criticità – ha aggiunto Zingaretti -. Con la pandemia i disturbi psicologici sono aumentati».

