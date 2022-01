Bomba Gf Vip, Katia nuove offese a Lulù. Anche Soleil e Manila si dissociano. Signorini furioso non ce la fa più: “Provvedimenti urgenti” (Di lunedì 10 gennaio 2022) Katia Ricciarelli, nuove offese a Lulu: “Se fossi in lei mi sparerei”. Ormai a tenere banco nella casa del Grande Fratello Vip in queste ore è soltanto la guerra tra Katia Ricciarelli e Lulù Selassie. Le due non sono mai andate d’accordo e continuano a battibeccarsi facendo volare Anche accuse e parole grosse. Se da un lato le principesse e Miriana continuano a chiedere la squalifica di Katia per le parole offensive utilizzate, dall’altra la cantante lirica si è schierata con Soleil e Manila giustificando le sue azioni dal fatto di essere attaccata e istigata da Lulu. Nel pomeriggio di ieri Katia Ricciarelli e le due amiche si sono riunite in bagno per discutere e la cantante si è difesa dalle accuse, salvo poi ... Leggi su cityroma (Di lunedì 10 gennaio 2022)Ricciarelli,a Lulu: “Se fossi in lei mi sparerei”. Ormai a tenere banco nella casa del Grande Fratello Vip in queste ore è soltanto la guerra traRicciarelli eSelassie. Le due non sono mai andate d’accordo e continuano a battibeccarsi facendo volareaccuse e parole grosse. Se da un lato le principesse e Miriana continuano a chiedere la squalifica diper le parole offensive utilizzate, dall’altra la cantante lirica si è schierata congiustificando le sue azioni dal fatto di essere attaccata e istigata da Lulu. Nel pomeriggio di ieriRicciarelli e le due amiche si sono riunite in bagno per discutere e la cantante si è difesa dalle accuse, salvo poi ...

Advertising

infoitcultura : Grande Fratello Vip, ex gieffina sgancia la bomba su Alex Belli: 'Ecco cosa mi ha rivelato sul rapporto con Soleil… - infoitcultura : Gf Vip 6, la Pellegrino sgancia la bomba su Soleil: “Me lo ha detto Alex” - mariaVa78138674 : Bomba Gf Vip, Signorini non ce la fa più, Drastica decisione dopo il duro attacco. Cambia l’opinionista. Ecco chi f… - PausaCaff3 : “Alex Belli me l’ha detto al GF Vip”. Patrizia Pellegrino, fuori dalla casa la bomba sull’ex vippone - VelvetMagIta : #GFVip, Patrizia Pellegrino senza filtri su Alex e Soleil: l’ex gieffina sgancia la bomba [VIDEO] #gfvip6… -