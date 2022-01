Bomba C’è Posta per te, La cugina di Giovanni verso la denuncia ad Alessia. “Ecco la verità e come sono andate le cose” (Di lunedì 10 gennaio 2022) Nel corso della prima puntata di C’è Posta per te, la storia più forte ea tratti tragicamente surreale è stata quella degli ex coniugi Giovanni e Alessia. Lui l’ha tradita con sua cugina. Inevitabilmente lei, originaria di Boscoreale (Napoli), quando è venuta a conoscenza delle corna – consumatesi con l’aggravante che si sono verificate in ambito familiare -, ha piantato in asso l’ex marito che si è presentato negli studi di Canale Cinque chiedendo perdono e una seconda possibilità. Alessia, accompagnata dal padre, è stata irremovibile, facendo chiudere la busta. E oggi? Com’è la situazione con Giovanni? La coppia si è ricomPosta oppure no? No, nessun ritorno innamorato per Giovanni e Alessia. Lei stessa lo ha fatto ... Leggi su cityroma (Di lunedì 10 gennaio 2022) Nel corso della prima puntata di C’èper te, la storia più forte ea tratti tragicamente surreale è stata quella degli ex coniugi. Lui l’ha tradita con sua. Inevitabilmente lei, originaria di Boscoreale (Napoli), quando è venuta a conoscenza delle corna – consumatesi con l’aggravante che siverificate in ambito familiare -, ha piantato in asso l’ex marito che si è presentato negli studi di Canale Cinque chiedendo perdono e una seconda possibilità., accompagnata dal padre, è stata irremovibile, facendo chiudere la busta. E oggi? Com’è la situazione con? La coppia si è ricomoppure no? No, nessun ritorno innamorato per. Lei stessa lo ha fatto ...

