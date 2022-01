Bologna, tre positivi al Coronavirus nel gruppo squadra (Di lunedì 10 gennaio 2022) “Il Bologna Fc 1909 comunica che in seguito ai test effettuati è stata rilevata la positività al Covid-19 dei calciatori Wisdom Amey, Botond Bartha e Kacper Urbanski; erano aggregati alla Prima squadra. Come da protocollo, avvertite le autorità sanitarie locali e i giocatori posti in isolamento domiciliare”. Questo è il contenuto della nota ufficiale pubblicata dal Bologna, tramite i propri canali. Gli emiliani hanno individuato tre positività al Coronavirus nel gruppo squadra, tutti appartenenti alla Primavera, ma aggregati alla Prima squadra. Pericolo concreto di un focolaio, quindi, per la compagine guidata da Sinisa Mihajlovic; in attesa di tornare in campo per sfidare il Cagliari, cattive notizie per i rossoblu. Da valutare la ... Leggi su sportface (Di lunedì 10 gennaio 2022) “IlFc 1909 comunica che in seguito ai test effettuati è stata rilevata latà al Covid-19 dei calciatori Wisdom Amey, Botond Bartha e Kacper Urbanski; erano aggregati alla Prima. Come da protocollo, avvertite le autorità sanitarie locali e i giocatori posti in isolamento domiciliare”. Questo è il contenuto della nota ufficiale pubblicata dal, tramite i propri canali. Gli emiliani hanno individuato tretà alnel, tutti appartenenti alla Primavera, ma aggregati alla Prima. Pericolo concreto di un focolaio, quindi, per la compagine guidata da Sinisa Mihajlovic; in attesa di tornare in campo per sfidare il Cagliari, cattive notizie per i rossoblu. Da valutare la ...

