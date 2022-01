Bologna, Mihajlovic in emergenza: “come se vado al concerto di Vasco Rossi e canta Orietta Berti” (Di lunedì 10 gennaio 2022) La partita del campionato di Serie A tra Cagliari e Bologna è stata posticipata a martedì 11 gennaio a causa dei tanti casi positivi al Covid riscontrati nella squadra di Mihajlovic. Il tecnico serbo è in piena emergenza e ha commentato la situazione anche in modo ironico. “Se qualcuno pensa che io possa essere arrabbiato si sbaglia, qualche anno fa la mia parte emotiva avrebbe prevalso, oggi spero solo che chi ha deciso di fare questa cosa lo abbia fatto in buona fede, pensando che ci siamo allenati in settimana o che il Covid riguarda le persone normali e non i calciatori, ti aspetti certi giocatori e ne vedi altri, è come se io prendessi il biglietto per il concerto di Vasco Rossi e andasse a cantare Orietta Berti, ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 10 gennaio 2022) La partita del campionato di Serie A tra Cagliari eè stata posticipata a martedì 11 gennaio a causa dei tanti casi positivi al Covid riscontrati nella squadra di. Il tecnico serbo è in pienae ha commentato la situazione anche in modo ironico. “Se qualcuno pensa che io possa essere arrabbiato si sbaglia, qualche anno fa la mia parte emotiva avrebbe prevalso, oggi spero solo che chi ha deciso di fare questa cosa lo abbia fatto in buona fede, pensando che ci siamo allenati in settimana o che il Covid riguarda le persone normali e non i calciatori, ti aspetti certi giocatori e ne vedi altri, èse io prendessi il biglietto per ildie andasse are, ...

Advertising

Gazzetta_it : Bologna, i positivi sono 8. Miha: 'Come se vado al concerto di Vasco e canta... Orietta Berti' - GoalItalia : Bologna senza 11 giocatori a Cagliari causa Covid ??? Sinisa Mihajlovic tra ira e ironia ???? - tvdellosport : ?? L’ #Inter si è regolarmente presentata al Dall’Ara, nonostante l’ASL di #Bologna abbia bloccato la squadra di… - CalcioWeb : #Bologna in emergenza a causa del Covid: il tecnico #Mihajlovic risponde così - Carlino_Bologna : Cagliari Bologna Fc, Mihajlovic: 'Non ci siamo allenati, ma faremo una grande partita' -