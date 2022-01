Bollettino Veneto oggi | contagi | morti e guariti lunedì 10 gennaio

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Ildell’emergenza Coronavirus delaggiornato a102022. Prosegue il lavoro di analisi della curva epidemiologica della Regione, una delle zone più colpite fin dall’inizio dell’emergenza Covid-19. La Regione, come di consueto, ha diramato i dati relativi ae ricoverati sul territorio. Nella giornata disi registrano 7.492 nuovi, 24, 1.728, 201 (-5) in terapia intensiva, 1.437 (+30) nei reparti ordinari. Inoltre sono +5.740 gli attualmente positivi per un totale di 190.199. SportFace.

Ildelle ultime 24 ore inci dice - ha chiarito - "che ci sono 7.492 nuovi casi, 1.600 persone sono ricoverate in area medica e altre 212 sono in intensiva".