Bollettino Campania oggi | contagi | morti e guariti lunedì 10 gennaio

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Pubblicato ildell’emergenza Coronavirus dellae aggiornato a102022. Ecco i dati e l’analisi della curva epidemiologica della Regione, alle prese con la difficile lotta alla diffusione dell’epidemia da Covid-19 anche alla luce del diffondersi della variante Omicron. La Regione, come di consueto, ha diramato i dati relativi ae ricoverati sul territorio. Nella giornata disi registrano 13.107 nuovi, 25, 83.720 tamponi totali, 77 (+1) ricoverati in terapia intensiva, 1.085 (+54) ricoverati nei reparti ordinari. SportFace.

Advertising

LelloConso : RT @VincenzoDeLuca: ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA (10 gennaio 2022) Ecco l’aggiornamento??… - salernotoday : Covid-19, 13.107 nuovi contagi e 25 decessi: il bollettino regionale - VincenzoDeLuca : ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA (10 gennaio 2022) Ecco l’aggiornamen… - viralvideovlogs : RT @lucarango88: ??#Campania #Covid_19 #10gennaio 13.107 casi su 83.720 tamponi (15,66%) e 25 decessi. Negli ospedali 77 terapie intensive… - lucarango88 : ??#Campania #Covid_19 #10gennaio 13.107 casi su 83.720 tamponi (15,66%) e 25 decessi. Negli ospedali 77 terapie in… -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Campania

Adnkronos

L'Aquila. Il Centro Funzionale d'Abruzzo, tenuto conto delValanghe emesso in data odierna dal Servizio METEOMONT dell'Arma dei Carabinieri, ... Abruzzo, Lazio, Molise, Puglia,e ...Covid: ildel 10 gennaio Draghi oggi in conferenza stampa: a che ora parla. Dal Super ... Rientro a scuola: le nuove regole Covid Sommario Il ministro Bianchi ZaiaSicilia Proteste ...Negli ultimi due giorni l’occupazione delle terapie intensive è stabile “al 17% mentre aumenta (+1%) la percentuale di occupazione dei posti letto Covid in area non critica: dal 23% registrato l’8 dic ...L'Aquila. Il Centro Funzionale d'Abruzzo, tenuto conto del Bollettino Valanghe emesso in data odierna dal Servizio METEOMONT dell'Arma dei Carabinieri, comunica che:- Dalle 14:00 alle 24:00 di OGGI, L ...