Bollette luce e gas, come fare per rateizzare i pagamenti: chi può richiedere questa soluzione (Di lunedì 10 gennaio 2022) Per affrontare gli aumenti nelle Bollette di luce e gas, l’esecutivo ha predisposto la possibilità di richiedere la rateizzazione dei pagamenti. Si tratta di un’opzione che non scatterà in automatico e solo alcune categorie di persone potranno beneficiarne: ecco chi sono e come funziona questo aiuto. Rateizzazione delle Bollette di luce e gas: chi lo può richiedere e come bisogna fare La possibilità di rateizzare il pagamento delle Bollette di luce e gas sarà disponibile per le fatture che saranno emesse tra gennaio e aprile 2022, secondo quanto disposto dall’Autorità per l’Energia, le Reti e l’Ambiente (Arera). Si tratta di un’opzione rivolta alle famiglie in ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 10 gennaio 2022) Per affrontare gli aumenti nelledie gas, l’esecutivo ha predisposto la possibilità dila rateizzazione dei. Si tratta di un’opzione che non scatterà in automatico e solo alcune categorie di persone potranno beneficiarne: ecco chi sono efunziona questo aiuto. Rateizzazione delledie gas: chi lo puòbisognaLa possibilità diil pagamento delledie gas sarà disponibile per le fatture che saranno emesse tra gennaio e aprile 2022, secondo quanto disposto dall’Autorità per l’Energia, le Reti e l’Ambiente (Arera). Si tratta di un’opzione rivolta alle famiglie in ...

