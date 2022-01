Bob Saget morto | il corpo del comico trovato senza vita in hotel

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Lo stand-up comedian Bob. Aveva 65 anni. Ildell’attore è stato riin una camera d’albergo del Ritz-Carlton di Orlando in Florida domenica 8 gennaio. Ilsi era esibito regolarmente la sera di sabato 7 gennaio a Jacksonville, sempre in Florida. Lo sceriffo della contea di Orange ha dichiarato ufficialmente che sulnon sono state trovate tracce di droga, mentre la causa di morte non è ancora stata chiarita. Numerosi i messaggi di cordoglio dei colleghi stand-up statunitensi. Jon Stewart lo ha definito il più simpatico e divertente dei colleghi in circolazione, mentre Whoopi Goldberg ha reso omaggio al suo “grande cuore e alla sua stravagante follia”.era diventato celebre nei primi ...

, 65 anni, è stato trovato morto in una stanza d'albergo a Orlando, in Florida. L'attore e comico statunitense è noto soprattutto per aver interpretato Danny Tanner nella sitcom Gli amici di papà e voce narrante di 'How I met your mother'. Il comico 65enne, secondo quanto riportano i media americani, è stato trovato senza vita in una camera d'albergo del Ritz-Carlton di Orlando. Bob Saget, comico e attore noto per il suo ruolo di vedovo che ha cresciuto tre figlie nella sitcom "Full House".