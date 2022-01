(Di lunedì 10 gennaio 2022) Come andrà a finire? La corsa verso l'elettrico e i motori a impatto zero mette paura alla grandi case automobilistiche e all'intera filiera del mercato, ancora agganciata ai tradizionali motori ...

Leggi ora: il bilancio diItalia di Massimiliano Di Silvestre Il traguardo del 2030 Di qui al 2030 sarà ridotta di oltre il 40% l'impronta di CO2 per veicolo durante l'intero ciclo di vita. ......si susseguono sempre più investimenti importanti per cercare di farsi trovare pronti per la... da oltre 30 miliardi di dollari, che vedono coinvolti brand altisonanti come, Fluence, Scania, ...BMW, la sfida della economia circolare e del mondo green. Impegno diretto per traghettare l’auto verso la frontiera dell’impatto zero.Il corporate, direct & special sales manager della BMW Italia anticipa i piani di elettrificazione della Casa bavarese ...