“Blocchiamo Nord Stream 2 se Putin usa l’energia come arma”

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Dopo la visita a Roma del cancelliere Olaf Scholz, arriva la ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock per incontrare Luigi Di Maio. C’è un nuovo equilibrio europeo che auspica un triangolo forte Berlino-Parigi-Roma: c’è il Trattato di Aquisgrana fra Germania e Francia, il Trattato del Quirinale fra Francia e Italia e si ipotizza un patto simile fra Italia e Germania. Dice la ministra a La Stampa: “L’Europa è il perno della politica estera tedesca e l’Italia è uno dei pilastri fondanti dell’Unione. Per rendere la nostra Europa ancora più forte vogliamo dare forti impulsi per più politiche sociali, una miglior protezione del clima e un ruolo più forte dell’Ue nel mondo. Per me è importante che Germania, Italia e Francia collaborino molto strettamente. Alla fine, però, ciò che conta non sono solo le relazioni tra le capitali, bensì che la gente nei nostri Paesi possa sentire che ...