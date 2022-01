Birmania | Aung San Suu Kyi condannata ad altri quattro anni di carcere

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Un tribunale dellaha condannato l'ex leaderSan Suu Kyi addi prigione in una parte del processo per cui rischia decenni di detenzione. Suu Kyi, agli arresti ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Birmania: Aung San Suu Kyi condannata a 4 anni di carcere #ANSA - SkyTG24 : Birmania: Aung San Suu Kyi condannata a 4 anni di carcere - fisco24_info : Birmania: Aung San Suu Kyi condannata a 4 anni di carcere: Dichiarata colpevole di importazione illegale di walkie-… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Birmania: Aung San Suu Kyi condannata a 4 anni di carcere - VitaMimmo : RT @SkyTG24: Birmania: Aung San Suu Kyi condannata a 4 anni di carcere -

Ultime Notizie dalla rete : Birmania Aung

Leggi Anche Myanmar, condannato a tre anni di carcere il modello Paing Takhon Leggi AncheSan Suu Kyi condannata a 2 anni di carcereL'ex leader birmana è stata dichiarata colpevole di importazione illegale di walkie - talkie. La sentenza è arrivata in una parte del processo a suo carico, al termine del quale rischia decenni di ...10/01/2022 07:00: Myanmar,San Suu Kyu condannata a 4 anni: 7.00 Myanmar,San Suu Kyu condannata a 4 anni L'ex leader civile della Birmania, Aung San Suu Kyi, è stata condannata a ...La 76enne, premio Nobel per la pace, doveva già scontare 4 anni per l’accusa di aver infranto le restrizioni sanitarie sul Covid ...