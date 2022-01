Bilancio in rosso per il Napoli: perdite di 58 milioni e fatturato in calo (Di lunedì 10 gennaio 2022) La pandemia ha condizionato non poco il calcio mondiale. Tutte le società hanno dovuto far fonte alla crisi economica che il Covid-19 ha portato con sé e la situazione non tende a migliorare. Aurelio De Laurentiis Il Bilancio del 2021 del Napoli è stato analizzato dettagliatamente dal portale Calcio&Finanza: il club di De Laurentiis ha chiuso al 30 giugno 2021 con una perdita di 58,94 milioni di euro e con fatturato ancora una volta in calo. I ricavi della stagione 2020/2021 sono pari a 228 milioni di euro, in calo del 17% rispetto ai 274,7 milioni del Bilancio dell’anno precedente. In crescita i ricavi da diritti tv (123,6 milioni rispetto ai 121,2 del 2019/2020), mentre sono dimezzate le plusvalenze che ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 10 gennaio 2022) La pandemia ha condizionato non poco il calcio mondiale. Tutte le società hanno dovuto far fonte alla crisi economica che il Covid-19 ha portato con sé e la situazione non tende a migliorare. Aurelio De Laurentiis Ildel 2021 delè stato analizzato dettagliatamente dal portale Calcio&Finanza: il club di De Laurentiis ha chiuso al 30 giugno 2021 con una perdita di 58,94di euro e conancora una volta in. I ricavi della stagione 2020/2021 sono pari a 228di euro, indel 17% rispetto ai 274,7deldell’anno precedente. In crescita i ricavi da diritti tv (123,6rispetto ai 121,2 del 2019/2020), mentre sono dimezzate le plusvalenze che ...

Advertising

sscalcionapoli1 : Calcio & Finanza – Bilancio Napoli 2021: rosso di -58mln, entrate giù del 17% e stipendi giocatori saliti a 134mln… - NapoliBrasile : RT @tuttonapoli: Bilancio Napoli 2021: rosso di -58mln, entrate giù del 17% e stipendi giocatori saliti a 134mln - susydigennaro : RT @napolimagazine: CALCIO E FINANZA - Napoli, bilancio ancora in rosso: -58 milioni e le entrate calano del 17% - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CALCIO E FINANZA - Napoli, bilancio ancora in rosso: -58 milioni e le entrate calano del 17% - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CALCIO E FINANZA - Napoli, bilancio ancora in rosso: -58 milioni e le entrate calano del 17% -