Bielorussia | l’inganno dei ‘viaggi della speranza’ dal Medio Oriente alla frontiera europea

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Secondo le informazioni più recenti, sono almeno 500 le persone attualmente bloccate ine minacciate di essere rimpatriate verso gli Stati di origine, soprattutto Siria e Iraq, col conseguente rischio di subire violazioni dei diritti umani. Come noto, a partire dal giugno 2021 le autoritàhanno dato vita a un vero e proprio traffico di esseri umani, portando con propri aerei di linea migliaia di persone dalcon la promessa di un facile ingresso in Europa: un’azione ritorsiva contro le sanzioni introdotte dall’Unionea seguito delle massicce violazioni dei diritti umani seguite al contestato esito delle elezioni presidenziali dell’agosto 2020. Lungo latrae Polonia, per tutta la ...