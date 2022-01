Biden minaccia sanzioni alla Russia | ma l’attendismo europeo sull’Ucraina fa il gioco di Putin

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Il dossier ucraino continua a tenere banco in Europa e negli Stati Uniti, mentre le diplomazie lavorano per trovare una soluzione – quantomeno temporanea – all’escalation ai confini europei. Are serie ripercussioni in caso di aumento della tensione però non è Bruxelles, nonostante la vicinanza geografica dell’Ucraina e della. È stato il presidente americano Joea dire che gli Stati Uniti sono pronti a imporre nuove, pesanticontro lase la situazione al confine ucraino dovesse continuare a peggiorare. Una posizione che Washington rischia però di assumere in solitaria, a causa della divisione interna all’Unione sulla postura da adottare nei confronti della. Le minacce americane L’avvertimento del presidenteè arrivato ...

A poche ore dal vertice il segretario di stato americano ribadisce ladi una 'risposta severa in caso di aggressione a Kiev'. Siamo solo all'inizio del primo match- Putinsanzioni durissime contro Mosca, come riportato dal New York Times nelle scorse ore, nel caso la Russia decida di invadere il resto dell'Ucraina ai cui confini, a est e a sud, dove ...e che porrebbe una minaccia ideologica per la Russia ... L’Europa può sperare in una nuova attenzione da parte di Biden per quest’area? «Penso che sia tempo per l’Europa di avere una politica estera ...Difficile immaginare Washington e gli Stati Uniti scrutare oltreoceano per trovare esempi di come dovrebbe essere fatta una solida democrazia. Non è poi così lontano un secolo marchiato dalle dittatur ...