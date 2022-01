Biathlon, “anno nuovo, vita vecchia” per l’Italia. A Oberhof brilla solo Thomas Bormolini. Dorothea Wierer guarda a Pechino, Lisa Vittozzi ostaggio degli spettri (Di lunedì 10 gennaio 2022) La pausa natalizia del Biathlon è terminata. Gli atleti hanno ricominciato a gareggiare a pieno regime nell’Europa centrale, con la Coppa del Mondo impegnata a Oberhof (Germania) e la cadetta Ibu Cup a Brezno-Osrblie (Slovacchia). Andiamo dunque ad analizzare quanto accaduto in seno alla squadra italiana negli ultimi giorni, in maniera tale da tirare le fila della situazione. Complessivamente, gli eventi del fine settimana potrebbero essere riassunti dal mantra “anno nuovo, vita vecchia”, poiché non si sono ammirate grandi novità rispetto a dicembre. In campo femminile non si scopre nulla di nuovo. Dorothea Wierer è sempre lì, vale il podio con una gara senza penalità che però fatica ad arrivare. Pazienza, è ... Leggi su oasport (Di lunedì 10 gennaio 2022) La pausa natalizia delè terminata. Gli atleti hricominciato a gareggiare a pieno regime nell’Europa centrale, con la Coppa del Mondo impegnata a(Germania) e la cadetta Ibu Cup a Brezno-Osrblie (Slovacchia). Andiamo dunque ad analizzare quanto accaduto in seno alla squadra italiana negli ultimi giorni, in maniera tale da tirare le fila della situazione. Complessivamente, gli eventi del fine settimana potrebbero essere riassunti dal mantra “”, poiché non si sono ammirate grandi novità rispetto a dicembre. In campo femminile non si scopre nulla diè sempre lì, vale il podio con una gara senza penalità che però fatica ad arrivare. Pazienza, è ...

