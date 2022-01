Berlusconi vuole il Quirinale e nessuno (per ora) osa dirgli di no (Di lunedì 10 gennaio 2022) “Giorgia mi voterà, è cresciuta con me, è stata una mia ministra”. Silvio Berlusconi non molla di un centimetro. È colui che più di tutti crede nella sua candidatura al Quirinale. Di telefonata in telefonata, con accenti diversi, nel centrodestra c’è un’unica convinzione comune: sono tutti inchiodati sul suo nome. Domani è atteso a Roma, nel suo quartier generale di Villa Grande, sotto i cui pini vendittiani venerdì attende Giorgia Meloni e Matteo Salvini per quello che ritiene il chiarimento definitivo prima che si aprano i giochi: “Mi devono dire chiaramente se sostengono o meno la mia candidatura”. Lo vede come il momento della verità, del disvelamento di titubanze che negli ultimi giorni lo hanno irritato e non poco. Il Cavaliere ha messo pancia a terra i suoi emissari. Un alacre lavoro di scouting sta raggiungendo i parlamentari del gruppo Misto, ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 10 gennaio 2022) “Giorgia mi voterà, è cresciuta con me, è stata una mia ministra”. Silvionon molla di un centimetro. È colui che più di tutti crede nella sua candidatura al. Di telefonata in telefonata, con accenti diversi, nel centrodestra c’è un’unica convinzione comune: sono tutti inchiodati sul suo nome. Domani è atteso a Roma, nel suo quartier generale di Villa Grande, sotto i cui pini vendittiani venerdì attende Giorgia Meloni e Matteo Salvini per quello che ritiene il chiarimento definitivo prima che si aprano i giochi: “Mi devono dire chiaramente se sostengono o meno la mia candidatura”. Lo vede come il momento della verità, del disvelamento di titubanze che negli ultimi giorni lo hanno irritato e non poco. Il Cavaliere ha messo pancia a terra i suoi emissari. Un alacre lavoro di scouting sta raggiungendo i parlamentari del gruppo Misto, ...

Advertising

fattoquotidiano : 'Mi arrestano': ventinovesima puntata del podcast 'Storia di B.' di @marcotravaglio: Napolitano promette grazia e a… - Nanoalto : RT @antonellocapor2: Domandare se Draghi vuole andare al Quirinale è un dovere giornalistico. Soprattutto se Berlusconi dice che in quel ca… - karletto75 : RT @ilruttosovrano: Tajani vuole Berlusconi Presidente della Repubblica e Salvini o Meloni come Premier, ha un grande futuro come scrittore… - poteredonna : RT @ilruttosovrano: Tajani vuole Berlusconi Presidente della Repubblica e Salvini o Meloni come Premier, ha un grande futuro come scrittore… - mimmo58zanini : RT @ilruttosovrano: Tajani vuole Berlusconi Presidente della Repubblica e Salvini o Meloni come Premier, ha un grande futuro come scrittore… -

Ultime Notizie dalla rete : Berlusconi vuole Il silenzio di Draghi sul Quirinale aiuta il centrodestra? ... chi lo vuole al Quirinale deve presentare un progetto per il prossimo governo con annesso nuovo ...dalla Lega a Fratelli d'Italia e ribadita poche ore prima della conferenza stampa da Silvio Berlusconi ...

Berlusconi vuole il Quirinale e nessuno (per ora) osa dirgli di no Berlusconi fa sul serio, vuole provare a forzare la mano in quarta votazione, chiedendo compattezza nelle prime tre per poi tentare il colpaccio. Ma cosa succede se non solo il bacino dei 451 ...

Berlusconi a Roma per l’«operazione scoiattolo»: le mosse e i timori Corriere della Sera Quirinale: Letta, parole Berlusconi molto gravi, penso arriverà smentita Credo che le smentirà. Roma, 10 gen. (LaPresse) – Le parole di Silvio Berlusconi “sono gravi e profondamente sbagliate e sono sicuro che non le ha dette. Così Enrico Letta, segretario Pd, intervista a ...

Taccuino Quirinale – Con Berlusconi scelta Colle scende in piazza Come nell'elezione del Papa, che si dice assistita dallo Spirito Santo, anche in quella del Quirinale il popolo dei fedeli o dei cittadini ...

... chi loal Quirinale deve presentare un progetto per il prossimo governo con annesso nuovo ...dalla Lega a Fratelli d'Italia e ribadita poche ore prima della conferenza stampa da Silvio...fa sul serio,provare a forzare la mano in quarta votazione, chiedendo compattezza nelle prime tre per poi tentare il colpaccio. Ma cosa succede se non solo il bacino dei 451 ...Credo che le smentirà. Roma, 10 gen. (LaPresse) – Le parole di Silvio Berlusconi “sono gravi e profondamente sbagliate e sono sicuro che non le ha dette. Così Enrico Letta, segretario Pd, intervista a ...Come nell'elezione del Papa, che si dice assistita dallo Spirito Santo, anche in quella del Quirinale il popolo dei fedeli o dei cittadini ...