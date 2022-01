Benevento, col Monza fischia Valeri: l’ultima volta tre punti al cardiopalma (Di lunedì 10 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Tempo di campionato per il Benevento che giovedì sera, calcio di inizio ore 20:30, recupererà la sfida con il Monza. Al “Ciro Vigorito” fischierà Paolo Valeri di Roma 2, una designazione che lascia ben sperare la Strega stando all’ultimo precedente. Il direttore di gara ha infatti diretto i giallorossi in occasione del successo del “Romeo Menti” contro il Vincenza, 3 a 2 in favore dei sanniti il risultato finale con rete decisiva di Barba arrivata al quinto minuto di recupero. Un gol che mandò su tutte le furie la compagine di Brocchi, tanto che la società veneta diramò un comunicato stampa contro la decisione di Valeri, reo, a loro dire, di aver fatto battere il calcio d’angolo a tempo scaduto. Gli assistenti saranno entrambi veneti, Mauro Galetto di Rovigo e ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 10 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Tempo di campionato per ilche giovedì sera, calcio di inizio ore 20:30, recupererà la sfida con il. Al “Ciro Vigorito” fischierà Paolodi Roma 2, una designazione che lascia ben sperare la Strega stando all’ultimo precedente. Il direttore di gara ha infatti diretto i giallorossi in occasione del successo del “Romeo Menti” contro il Vincenza, 3 a 2 in favore dei sanniti il risultato finale con rete decisiva di Barba arrivata al quinto minuto di recupero. Un gol che mandò su tutte le furie la compagine di Brocchi, tanto che la società veneta diramò un comunicato stampa contro la decisione di, reo, a loro dire, di aver fatto battere il calcio d’angolo a tempo scaduto. Gli assistenti saranno entrambi veneti, Mauro Galetto di Rovigo e ...

