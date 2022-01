Beach volley, Alex Ranghieri: “Con Daniele Lupo intesa da creare. A 34 anni sono ancora da alto livello” (Di lunedì 10 gennaio 2022) E’ ripartita dal Brasile la caccia alla qualificazione olimpica in vista di Parigi 2024 di Alex Ranghieri, nuovo compagno di Daniele Lupo, con cui ha già disputato il primo torneo ad Itapema in novembre, andandosi a prendere un quarto posto che lascia ben sperare per il futuro. Lo spicalista del Beach volley friulano, già azzurro a Rio 2016, non vuole sentire parlare di “ultimo treno che passa” o, espressione più consona alla sua attività, “ultima spiaggia”. “Io sono il macchinista, il treno l’ho sempre guidato io – dichiara il giocatore friulano – sia nei momenti di gioia che nei periodi bui e continuo ad essere al volante, oggi con qualche prospettiva in più”. Ha saputo attendere ed ha ricevuto la chiamata di Daniele Lupo dopo ... Leggi su oasport (Di lunedì 10 gennaio 2022) E’ ripartita dal Brasile la caccia alla qualificazione olimpica in vista di Parigi 2024 di, nuovo compagno di, con cui ha già disputato il primo torneo ad Itapema in novembre, andandosi a prendere un quarto posto che lascia ben sperare per il futuro. Lo spicalista delfriulano, già azzurro a Rio 2016, non vuole sentire parlare di “ultimo treno che passa” o, espressione più consona alla sua attività, “ultima spiaggia”. “Ioil macchinista, il treno l’ho sempre guidato io – dichiara il giocatore friulano – sia nei momenti di gioia che nei periodi bui e continuo ad essere al volante, oggi con qualche prospettiva in più”. Ha saputo attendere ed ha ricevuto la chiamata didopo ...

Campionato Italiano per Società: i vincitori della 9a tappa In Aggiornamento: Domenica 9 gennaio è andata in scena la 9a Tappa del Campionato Italiano per Società 2021 - 2022 di beach volley. Sono state 4 le località (Beinasco, Roma, Sesto San Giovanni e Basiglio) che hanno decretato i vincitori del secondo appuntamento del nuovo anno.

Una doppia piscina all'aperto nel centro sportivo di Gatteo Il Comune, infatti, ha inteso riaffidare la gestione degli impianti sportivi composti da due campi da calcio a 5, un campo da beach volley, un campo da green volley, un'area attrezzata a gioco bimbi

Laura Freddi, chi è il compagno Leonardo D'Amico e la figlia Ginevra/ E ora le nozze Laura Freddi: 'Sonia Bruganelli mia complice'/ 'Mi ha mandato un sms.'. E ora per coronare questo grande amore manca solo il fatidico sì. Un obiettivo che ha raggiunto incontrando Leonardo D'Amico

Nasce il nuovo FIPAV Lazio, il sito della pallavolo regionale LATINA – È online il nuovo sito della FIPAV Lazio (www.fipavlazio.it). Un strumento dedicato a tutta la pallavolo regionale, nato con l'obiettivo di rinsaldare quel filo emotivo e relazione

