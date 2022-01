Bcc Napoli ed Ente nazionale Microcredito firmano patto per sostenere piccole imprese (Di lunedì 10 gennaio 2022) Bcc di Napoli ed Ente nazionale per il Microcredito firmano un patto per sostenere la crescita delle piccole imprese. Un accordo, quello siglato questa mattina presso la sede della Banca di Credito Cooperativo di Napoli, tra l’Ente nazionale per il Microcredito e la Banca di Credito Cooperativo di Napoli, finalizzato all’attuazione di progetti di Microcredito e ai servizi di accompagnamento, tutoraggio e monitoraggio per le start up e le piccole imprese, soprattutto quelle gestite da donne e giovani. Presenti, oltre al presidEnte della Banca di Credito Cooperativo di ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 10 gennaio 2022) Bcc diedper ilunperla crescita delle. Un accordo, quello siglato questa mattina presso la sede della Banca di Credito Cooperativo di, tra l’per ile la Banca di Credito Cooperativo di, finalizzato all’attuazione di progetti die ai servizi di accompagnamento, tutoraggio e monitoraggio per le start up e le, soprattutto quelle gestite da donne e giovani. Presenti, oltre al presiddella Banca di Credito Cooperativo di ...

