Bauletti moto Polizia in vendita sul mercatino Denunciato 39enne

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Ungrottagliese nei giorni scorsi aveva messo in, su un noto sito di e-commerce, duein dotazione alledelladi Stato, con i colori d’istituto coprendo in modo del tutto sommario la scritta “”.L’inusuale inserzione era diventata virale, finendo anche su più comuni social network. Il costante monitoraggio del web e dei social network da parte degli specialisti delladi Stato ha dato avvio ad approfonditi accertamenti finalizzati all’individuazione del venditore.I poliziotti del Commissariato Borgo, fingendosi clienti, hanno così concordato un appuntamento per l’acquisto dei due. L’uomo, colto sul fatto, si è mostrato sin da subito collaborativo, dando indicazioni sui modi ed i tempi in cui è ...

