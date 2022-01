Bassetti sulle nuove regole per gli stadi: 'Si deve imporre l'obbligo vaccinale ai calciatori' (Di lunedì 10 gennaio 2022) La pandemia è cambiata e bisogna cambiare le regole fino a qui usate. 'Diminuire la capienza degli stadi a 5.000 spettatori è un colpo difficile da digerire per chi si è vaccinato. E' un modo per ... Leggi su globalist (Di lunedì 10 gennaio 2022) La pandemia è cambiata e bisogna cambiare lefino a qui usate. 'Diminuire la capienza deglia 5.000 spettatori è un colpo difficile da digerire per chi si è vaccinato. E' un modo per ...

Advertising

italiarena : RT @EsercitoCrucian: Tutto ciò, in appena 5 giorni. Dumbo Matteo Kapò #Bassetti, la principale Guida mediatica sulle certezze #COVID19 Ri… - globalistIT : - MuredduGiovanni : RT @ClaudioDeglinn2: DOMENICA IN: VAIA E BASSETTI contro il CTS e il GOVERNO,fare le due dosi di Vaccino oggi e la 3 dose tra 5 mesi e rid… - viralvideovlogs : RT @EsercitoCrucian: Tutto ciò, in appena 5 giorni. Dumbo Matteo Kapò #Bassetti, la principale Guida mediatica sulle certezze #COVID19 Ri… - ItalianTalentTV : RT @EsercitoCrucian: Tutto ciò, in appena 5 giorni. Dumbo Matteo Kapò #Bassetti, la principale Guida mediatica sulle certezze #COVID19 Ri… -