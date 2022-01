Bassetti: “Deltacron? C’è chi avanza dubbi, aspettiamo dati” (Di lunedì 10 gennaio 2022) Su nuova possibile variante del covid “Deltacron dobbiamo capire di più. Alcuni esperti virologi dicono che non è una nuova variante ma un errore di laboratorio, quindi più una contaminazione di Omicron su Delta. Dall’Imperial College di Londra alcuni virologi mettono in dubbio anche l’esistenza stessa di questa variante. Allora, cerchiamo di fare meno allarmismo e aspettiamo di capire di più”. Così all’Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore Clinica di Malattie infettive all’ospedale San Martino di Genova, fa il punto su una nuova possibile variante trovata a Cipro che sembra combinare l’Omicron e la Delta. Ma su questo ‘mix’ ancora non si hanno studi approfonditi. Sul fronte apertura delle scuole, continua l’infettivologo, “è una scelta obbligata e non coraggiosa. Non si poteva non aprirle evidentemente. Ci ... Leggi su italiasera (Di lunedì 10 gennaio 2022) Su nuova possibile variante del covid “dobbiamo capire di più. Alcuni esperti virologi dicono che non è una nuova variante ma un errore di laboratorio, quindi più una contaminazione di Omicron su Delta. Dall’Imperial College di Londra alcuni virologi mettono ino anche l’esistenza stessa di questa variante. Allora, cerchiamo di fare meno allarmismo edi capire di più”. Così all’Adnkronos Salute Matteo, direttore Clinica di Malattie infettive all’ospedale San Martino di Genova, fa il punto su una nuova possibile variante trovata a Cipro che sembra combinare l’Omicron e la Delta. Ma su questo ‘mix’ ancora non si hanno studi approfonditi. Sul fronte apertura delle scuole, continua l’infettivologo, “è una scelta obbligata e non coraggiosa. Non si poteva non aprirle evidentemente. Ci ...

