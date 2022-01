Basket | Milos Teodosic fuori tre settimane | la Virtus Bologna evita il peggio

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Enorme sospiro di sollievo in casa. Il club, infatti, comunica che l’infortunio occorso ieri aè decisamente meno grave di quanto in molti temevano. La scivolata sull’adesivo a 51? dal termine della partita con l’Unahotels Reggio Emilia aveva fatto temere uno stop molto lungo. Questo il comunicato della società bianconera: “PallacanestroS.p.A. comunica che, nella gara di ieri contro Reggio Emilia, ha riportato un trauma in iperestensione al ginocchio sinistro. Gli esami eseguiti in data odierna hanno evidenziato un edema osseo post-contusivo al piatto tibiale esterno. Il giocatore ha già iniziato le terapie specifiche e i tempi di recupero sono stimati in una ventina di giorni“. VIDEO ...

Il voto potrà essere solo 10, quest'oggi, per il compilatore dei referti medici dopo gli esami strumentali, se avrà la mano leggera sui danni al ginocchio sinistro diTeodosic, straziato ieri all'ultimo minuto di Reggiana - Virtus sul campo di Casalecchio, non nuovo ad infliggere patemi e lacrime al popolo virtussino, in quest'anno disgraziato di accidenti ......fa contro la Virtus e ha ottenuto la tredicesima vittoria nel campionato di Serie A di... grazie alle prove maiuscole di Amar Alibegovic eTeodosic , ha portato a casa due punti preziosi. ...La Virtus Segafredo ed i suoi tifosi possono tirare un sospiro di sollievo. La società bianconera, pochi minuti fa, ha comunicato ...Sospiro di sollievo per la Virtus Segafredo Bologna e per la sua stella Milos Teodosic. L'infortunio non è grave.