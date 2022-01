Basket, i migliori italiani della 15a giornata di Serie A. Andrea Pecchia, una prestazione che non si vedeva da Carlton Myers (Di lunedì 10 gennaio 2022) Parliamoci chiaro: non ci può essere altro protagonista che lui, Andrea Pecchia, all’interno della 15a giornata di Serie A (in attesa di recuperare la 14a). Questo vale su tutta la linea, italiana o internazionale che sia. La sua performance nel mezzogiorno di fuoco, che ha aiutato la Vanoli Cremona a fermare il Banco di Sardegna Sassari, è di quelle che si consegnano alla storia. Da primato, anzi no, perché già era andato anche oltre. Ma andiamo con ordine: in 33 minuti Pecchia ha realizzato 28 punti (10/12 al tiro), 9 rimbalzi, 5 assist, 8 falli subiti per una valutazione complessiva di 48. Mai nessuno a Cremona era riuscito ad arrivare a tanto, ed è naturalmente anche il record della stagione. Anzi, delle ultime quattro, perché bisogna tornare a Jalen Reynolds in ... Leggi su oasport (Di lunedì 10 gennaio 2022) Parliamoci chiaro: non ci può essere altro protagonista che lui,, all’interno15adiA (in attesa di recuperare la 14a). Questo vale su tutta la linea, italiana o internazionale che sia. La sua performance nel mezzogiorno di fuoco, che ha aiutato la Vanoli Cremona a fermare il Banco di Sardegna Sassari, è di quelle che si consegnano alla storia. Da primato, anzi no, perché già era andato anche oltre. Ma andiamo con ordine: in 33 minutiha realizzato 28 punti (10/12 al tiro), 9 rimbalzi, 5 assist, 8 falli subiti per una valutazione complessiva di 48. Mai nessuno a Cremona era riuscito ad arrivare a tanto, ed è naturalmente anche il recordstagione. Anzi, delle ultime quattro, perché bisogna tornare a Jalen Reynolds in ...

