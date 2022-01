Basket, Eurolega: l’Olimpia Milano va nella tana del Barcellona (Di lunedì 10 gennaio 2022) Ventesima giornata di Eurolega in programma domani e per l’Olimpia Milano una difficilissima trasferta in casa del Barcellona, che arriva dopo il rinvio degli ultimi tre incontri in programma per la squadra di Ettore Messina. L’appuntamento è domani sera alle 21 al Palau Blaugrana. l’Olimpia Milano è ancora alle prese con un roster ridotto ai minimi termini tra infortuni e positività al Covid e attualmente è scivolata al sesto posto dell’Eurolega, anche se come detto ha tre partite da recuperare. Di contro il Barcellona, che deve recuperare solo il match della diciannovesima giornata, è primo con 15 vittorie e 3 sconfitte, ma è reduce dal ko contro il Baskonia dopo una striscia di nove vittorie consecutive e vuole ripartire subito per staccare le ... Leggi su oasport (Di lunedì 10 gennaio 2022) Ventesima giornata diin programma domani e peruna difficilissima trasferta in casa del, che arriva dopo il rinvio degli ultimi tre incontri in programma per la squadra di Ettore Messina. L’appuntamento è domani sera alle 21 al Palau Blaugrana.è ancora alle prese con un roster ridotto ai minimi termini tra infortuni e positività al Covid e attualmente è scivolata al sesto posto dell’, anche se come detto ha tre partite da recuperare. Di contro il, che deve recuperare solo il match della diciannovesima giornata, è primo con 15 vittorie e 3 sconfitte, ma è reduce dal ko contro il Baskonia dopo una striscia di nove vittorie consecutive e vuole ripartire subito per staccare le ...

