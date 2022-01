Baerbock, Italia decisiva per nostre sfide in Europa (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il nuovo governo tedesco ha come obiettivo un'Europa più sovrana, ecologica e giusta, "e affinché questo un giorno diventi realtà proprio l'Italia gioca un ruolo decisivo". Lo ha detto. citata dalla ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il nuovo governo tedesco ha come obiettivo un'più sovrana, ecologica e giusta, "e affinché questo un giorno diventi realtà proprio l'gioca un ruolo decisivo". Lo ha detto. citata dalla ...

Advertising

CatelliRossella : Baerbock, Italia decisiva per nostre sfide in Europa - Europa - ANSA - serenel14278447 : Baerbock, Italia decisiva per nostre sfide in Europa - News24_it : Ministra, da clima a pandemia e migranti, partner importante - iconanews : Baerbock, Italia decisiva per nostre sfide in Europa - NatDeGregorio : RT @AHK_Italien: 'L’Europa ???? è il perno della politica estera tedesca, Italia uno dei pilastri fondanti dell’Unione' così la Ministra degl… -