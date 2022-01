Avvocati Linda Corrias e Nino Moriggia: “Sveglia! Dobbiamo riprenderci libertà e democrazia!” (Di lunedì 10 gennaio 2022) Questa intervista va vista, rivista ma soprattutto condivisa. L’Avvocato Nino Moriggia ha creato il Comicost che ha unito un gruppo di professionisti pronti a intervenire per difendere e aiutare cittadini vessati da tutto quello che sta succedendo. Del Comicost fa parte anche l’Avvocato Linda Corrias, che ho già intervistato alcune volte, anche nella sua Sardegna. Ma se allora c’era ancora una forte convinzione di uscire da questo tunnel, oggi è diverso. Nell’intervista che ho fatto loro domenica 9 gennaio, Linda e Nino lanciano un allarme deciso: è ora di svegliarsi perché stanno cancellando libertà e democrazia. Ecco alcuni passi di questa intervista che, ripeto, deve essere condivisa il più possibile: “In questi due anni abbiamo visto ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 10 gennaio 2022) Questa intervista va vista, rivista ma soprattutto condivisa. L’Avvocatoha creato il Comicost che ha unito un gruppo di professionisti pronti a intervenire per difendere e aiutare cittadini vessati da tutto quello che sta succedendo. Del Comicost fa parte anche l’Avvocato, che ho già intervistato alcune volte, anche nella sua Sardegna. Ma se allora c’era ancora una forte convinzione di uscire da questo tunnel, oggi è diverso. Nell’intervista che ho fatto loro domenica 9 gennaio,lanciano un allarme deciso: è ora di svegliarsi perché stanno cancellandoe democrazia. Ecco alcuni passi di questa intervista che, ripeto, deve essere condivisa il più possibile: “In questi due anni abbiamo visto ...

