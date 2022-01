Avellino | troppi contagi stop alla mensa scolastica | l’annuncio dell’assessore Giacobbe

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– “In considerazione del perdurare dell’emergenza Covid-19 e della maggior diffusione ditra alunni del 1° ciclo e del personale addettorefezione, si comunica che il servizio, per gli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia e scuole primarie, viene sospeso fino al 28 gennaio 2022. Il servizio sarà ripristinato, presumibilmente, dal giorno 31 gennaio“. Così l’assessore Comunale Giuseppein una nota stampa informa i cittadini delloal servizio. Il Tar accoglie il ricorso: scuole riaperte in Campania, sospesa l’ordinanza L'articolo proviene da Anteprima24.it.

