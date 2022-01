Australia: buone notizie dalla Grande Barriera Corallina (Di lunedì 10 gennaio 2022) Australia , miliardi di piccoli coralli sono nati sulla Grande Barriera Corallina al largo della costa di Cairns (Queensland), in un'esplosione di colori e in uno spettacolo di vita, segnando un'altra ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 10 gennaio 2022), miliardi di piccoli coralli sono nati sullaal largo della costa di Cairns (Queensland), in un'esplosione di colori e in uno spettacolo di vita, segnando un'altra ...

Advertising

180secondi : Non ho mai idealizzato un Paese e gli Aussies sono i primi a prendersi in giro sul proprio accento e sulla mancanza… - manuele_menon : Due buone notizie. #Obbligo vaccinale per i +50 e #Djokovic espulso dall'Australia. - federicamariab1 : buone notizie #Djokovic TORNA A CASA ?????? #Australia #Covid19 #siamotuttiuguali #VACCINATI ????? -