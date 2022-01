Aung San Suu Kyi condannata ad altri quattro anni di carcere in Birmania (Di lunedì 10 gennaio 2022) Uno scandalo: un tribunale della Birmania ha condannato l'ex leader Aung San Suu Kyi ad altri quattro anni di prigione in una parte del processo per cui rischia decenni di detenzione. Suu Kyi, agli ... Leggi su globalist (Di lunedì 10 gennaio 2022) Uno scandalo: un tribunale dellaha condannato l'ex leaderSan Suu Kyi addi prigione in una parte del processo per cui rischia decenni di detenzione. Suu Kyi, agli ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Birmania: Aung San Suu Kyi condannata a 4 anni di carcere #ANSA - RaiNews : La leader birmana, già Premio Nobel per la pace, è stata nuovamente condannata - fanpage : Aung San Suu Kyi è stata giudicata colpevole di importazione illegale di walkie-talkie e per questo condannata a qu… - RadioRadicale : RT @RadioRadicale: #Myanmar: #AungSanSuuKyi è stata condannata a quattro anni di prigione per importazione e possesso di walkie-talkie e la… - MataGabry : RT @globalistIT: L'ex leader era già stata condannata a quattro anni di reclusione per aver violato le restrizioni sul coronavirus, pena ri… -