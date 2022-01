ATP Sydney 2022, Stefano Travaglia fuori al secondo turno delle qualificazioni (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il secondo e decisivo turno delle qualificazioni del torneo ATP 250 di Sydney, in Australia, risulta amaro per i colori azzurri: l’ultimo italiano ancora in gara per entrare nel main draw, Stefano Travaglia, viene eliminato nella notte italiana dall’australiano Christopher O’Connell, che all’esordio aveva estromesso Andreas Seppi. Stefano Travaglia, numero 2 del tabellone cadetto, viene sconfitto per 6-3 6-4 in un’ora e 16 minuti dall’australiano Christopher O’Connell, già giustiziere di Andreas Seppi nel primo turno, peraltro con un punteggio ed un minutaggio simile (6-4 6-3 in un’ora e 19 minuti). L’oceanico attende di conoscere il proprio avversario nel main draw. Nel primo parziale è decisivo il break subito ... Leggi su oasport (Di lunedì 10 gennaio 2022) Ile decisivodel torneo ATP 250 di, in Australia, risulta amaro per i colori azzurri: l’ultimo italiano ancora in gara per entrare nel main draw,, viene eliminato nella notte italiana dall’australiano Christopher O’Connell, che all’esordio aveva estromesso Andreas Seppi., numero 2 del tabellone cadetto, viene sconfitto per 6-3 6-4 in un’ora e 16 minuti dall’australiano Christopher O’Connell, già giustiziere di Andreas Seppi nel primo, peraltro con un punteggio ed un minutaggio simile (6-4 6-3 in un’ora e 19 minuti). L’oceanico attende di conoscere il proprio avversario nel main draw. Nel primo parziale è decisivo il break subito ...

