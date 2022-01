ATP Sydney 2022, Kyrgios positivo al Covid-19: salta la sfida con Fognini (Di lunedì 10 gennaio 2022) Non ci sarà la tanto attesa sfida tra Fabio Fognini e Nick Kyrgios: l’australiano, infatti, è risultato positivo al Covid-19 e ha comunicato la notizia sui propri canali social. “Ciao a tutti – ha scritto il numero 114 del mondo –, voglio essere chiaro e trasparente con tutti: mi sono ritirato dall’ATP 250 di Sydney perché sono risultato positivo al Covid-19. Mi sento bene e non ho sintomi. Se tutto andrà bene, ci vediamo tutti agli Australian Open”. Il suo posto nel torneo sarà preso dal lucky loser Daniel Altmaier. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 10 gennaio 2022) Non ci sarà la tanto attesatra Fabioe Nick: l’australiano, infatti, è risultatoal-19 e ha comunicato la notizia sui propri canali social. “Ciao a tutti – ha scritto il numero 114 del mondo –, voglio essere chiaro e trasparente con tutti: mi sono ritirato dall’ATP 250 diperché sono risultatoal-19. Mi sento bene e non ho sintomi. Se tutto andrà bene, ci vediamo tutti agli Australian Open”. Il suo posto nel torneo sarà preso dal lucky loser Daniel Altmaier. SportFace.

Advertising

RaiSport : #Sydney: #Sonego al secondo turno, #Travaglia lucky loser Il piemontese batte #Gaston in rimonta, il marchigiano '… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Doveva essere Fognini-Kyrgios, invece l'australiano ha dato forfait. In campo al suo posto Daniel Al… - Mauri983 : RT @OA_Sport: #TENNIS #ATP Lorenzo Sonego batte in rimonta Hugo Gaston e conquista l'accesso agli ottavi di finale - Moixus1970 : RT @OA_Sport: #TENNIS #ATP Lorenzo Sonego batte in rimonta Hugo Gaston e conquista l'accesso agli ottavi di finale - OA_Sport : #TENNIS #ATP Lorenzo Sonego batte in rimonta Hugo Gaston e conquista l'accesso agli ottavi di finale -