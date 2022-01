Atalanta passa alla Dacia Arena, ma onore all’Udinese (Di lunedì 10 gennaio 2022) I nerazzurri rispettano la tradizione della goleada alla prima dell’anno e sconfiggono i padroni di casa dell’Udinese con un risultato tennistico (2-6). In qualche modo dopo mille polemiche e capovolgimenti si è tornati a giocare, sicuramente non nella maniera migliore possibile ma questo è ciò che offre la situazione in cui ci troviamo. Analizzare la partita risulta molto difficile, ci sono troppe premesse da mettere su carta. Il problema dell’Udinese non risiede tanto nei giocatori titolari, in quanto a titolari ne mancavano quasi più all’Atalanta (Zapata, Gosens, Zappacosta e Freuler), le due vere discriminanti tra le due compagini si possono trovare nella panchina e nella preparazione alla gara. La panchina perché l’Atalanta, nonostante qualche caso Covid nelle ultime ore, ha uomini che possono sostituire senza ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 10 gennaio 2022) I nerazzurri rispettano la tradizione della goleadaprima dell’anno e sconfiggono i padroni di casa dell’Udinese con un risultato tennistico (2-6). In qualche modo dopo mille polemiche e capovolgimenti si è tornati a giocare, sicuramente non nella maniera migliore possibile ma questo è ciò che offre la situazione in cui ci troviamo. Analizzare la partita risulta molto difficile, ci sono troppe premesse da mettere su carta. Il problema dell’Udinese non risiede tanto nei giocatori titolari, in quanto a titolari ne mancavano quasi più all’(Zapata, Gosens, Zappacosta e Freuler), le due vere discriminanti tra le due compagini si possono trovare nella panchina e nella preparazionegara. La panchina perché l’, nonostante qualche caso Covid nelle ultime ore, ha uomini che possono sostituire senza ...

