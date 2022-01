Atalanta | Muriel show ad Udine | il colombiano allontana le sirene del mercato

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Luisieri è stato un autentico trascinatore per l’: la sua doppietta ha lanciato i suoi alla vittoria sull’se, ilsiIeri alla Dacia Arena ad illuminare il campo ci ha pensato Luis. L’attaccanteda ex ha disputato una partita sontuosa. La doppietta la ciliegina, ma sembra proprio che la sosta abbia rigenerato il centravanti. Due gol perre ile continuare ad essere determinante per la Dea e per Gasperini. Milan, Juventus e Inter sono avvisate,non si muove da Bergamo. Ora l’studia pure il rinnovo. A riferirlo Calcio.com. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ascolta ', la mossa dell'Atalanta con Inter e Juve' su Spreaker. NON SI VENDE - Con la doppietta all'Udinese Muriel è salito a 4 gol in campionato su 13 partite disputate. Più della metà il ... è esagerato, ma questo non toglie che l'Atalanta sia pronta a giocarsi le sue chance domenica ... in Italia da oltre dieci anni con la parentesi al Siviglia: perché Luis Muriel non è una stella del ... L'Atalanta è una macchina da trasferta, non perde da 17 partite (in questo campionato nove vittorie e due pareggi) Luis Muriel ha saputo andare oltre i fischi della Dacia Arena, e già questo è un gran ...