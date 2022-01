Assolto a Milano Andrea Padalino | il magistrato era imputato per corruzione in atti giudiziari e abuso di ufficio

(Di lunedì 10 gennaio 2022) È statol’ex pm di Torino, che eracon rito abbreviato davanti al giudice per l’udienza preliminare diCarlo Ottone De Marchi perind’nell’inchiesta su presunti favoritismi nella procura piemontese. Per, difeso dall’avvocato Massimo Dinoia, la Procura milanese aveva chiesto una condanna a tre anni. Con la sentenza, il giudice ha condannato due degli imputati, tra cui l’appuntato dei carabinieri Renato Dematteis, a pene attorno ai due anni, mentre ne ha assolti altri tre, oltre a, ora giudice civile a Vercelli. L’inchiesta, nella quale sono stati contestati, a vario titolo, anche i ...

È stato assolto l'ex pm di Torino Andrea Padalino, che era imputato con rito abbreviato davanti al giudice per l'udienza preliminare di Milano Carlo Ottone De Marchi per corruzione in atti giudiziari ...
Milano, 10 gen. (Adnkronos) - Il gup di Milano Carlo Ottone De Marchi ha assolto l'ex pm di Torino Andrea Padalino, imputato con rito abbreviato per ...