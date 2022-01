Ascolti TV: dati Auditel di ieri, domenica 9 gennaio 2022 (Di lunedì 10 gennaio 2022) Ascolti TV: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, domenica 9 gennaio 2022, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 il film Correre per Ricominciare ha totalizzato 3084 spettatori (14.22% di share); su Canale5 il film Tolo Tolo ha avuto 4974 spettatori (share 23.30%). Su Italia1 il film Doctor Strange ha ottenuto 1105 spettatori (4.87%); su Rai2 l’episodio del telefilm The Rookie ha totalizzato 1004 spettatori (3.97%) e a seguire quello di CSI: Vegas 943 (3.95%), mentre su Rai3 il programma Città Segrete ha portato a casa 1453 spettatori (6.41%). Su Rete4 il programma di attualità Controcorrente ha realizzato 809 spettatori (4.30%), infine su La7 il documentario ... Leggi su ascoltitv (Di lunedì 10 gennaio 2022)TV: idei programmi più visti di, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 il film Correre per Ricominciare ha totalizzato 3084 spettatori (14.22% di share); su Canale5 il film Tolo Tolo ha avuto 4974 spettatori (share 23.30%). Su Italia1 il film Doctor Strange ha ottenuto 1105 spettatori (4.87%); su Rai2 l’episodio del telefilm The Rookie ha totalizzato 1004 spettatori (3.97%) e a seguire quello di CSI: Vegas 943 (3.95%), mentre su Rai3 il programma Città Segrete ha portato a casa 1453 spettatori (6.41%). Su Rete4 il programma di attualità Controcorrente ha realizzato 809 spettatori (4.30%), infine su La7 il documentario ...

