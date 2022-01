Ascolti TV 9 gennaio, Flavio Insinna imbattibile: L'Eredità saluta Valeria (Di lunedì 10 gennaio 2022) Domenica particolare per i palinsesti Mediaset, arricchiti da una serie di novità che hanno inciso sugli Ascolti tv. Canale 5, nel Preserale, ha sostituito Caduta Libera con Avanti un altro. Tuttavia, Paolo Bonolis e Luca Laurenti non sono bastati a fermare l'avanzata de L'Eredità. Flavio Insinna, infatti, ha ancora una volta sbancato, regalando svago ed emozioni agli spettatori. In questa imperdibile puntata non è tornata la professoressa Samira, mentre la campionessa Valeria è stata congedata dopo la vittoria ottenuta nella precedente sfida. Ascolti TV domenica 9 gennaio: Tolo Tolo sbanca nel Prime Time di Canale 5 Ad arricchire il Prime Time domenicale di Rai 1 è stato il film 'Correre per ricominciare', il quale ha suscitato l'interesse di 3.08 milioni di ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 10 gennaio 2022) Domenica particolare per i palinsesti Mediaset, arricchiti da una serie di novità che hanno inciso suglitv. Canale 5, nel Preserale, ha sostituito Caduta Libera con Avanti un altro. Tuttavia, Paolo Bonolis e Luca Laurenti non sono bastati a fermare l'avanzata de L', infatti, ha ancora una volta sbancato, regalando svago ed emozioni agli spettatori. In questa imperdibile puntata non è tornata la professoressa Samira, mentre la campionessaè stata congedata dopo la vittoria ottenuta nella precedente sfida.TV domenica 9: Tolo Tolo sbanca nel Prime Time di Canale 5 Ad arricchire il Prime Time domenicale di Rai 1 è stato il film 'Correre per ricominciare', il quale ha suscitato l'interesse di 3.08 milioni di ...

Advertising

infoitcultura : Ascolti Tv 8 gennaio 2022: De Filippi vince netto, ma Conti tiene botta con gli imitatori nip. Sorprende Marco Paol… - infoitcultura : Ascolti tv domenica 9 gennaio 2022: Tolo Tolo, Correre per ricominciare - infoitcultura : Ascolti 9 gennaio 2022, Amadeus e Zalone fanno il pieno di spettatori - italiaserait : Ascolti Tv 9 gennaio 2021 prima serata: chi ha vinto in prime time - tvzoomitalia : #Ascoltitv 9 gennaio 2022: Checco Zalone fa volare Canale5. “Tolo Tolo” 22,49%, “Correre per ricominciare” 14,22% e… -