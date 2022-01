ASCOLTI TV 9 GENNAIO 2022: DOMINA TOLO TOLO (22,5%), CORRERE PER RICOMINCIARE (14,2%), AUGIAS (6,4%), DOMENICA IN (18,7%) BATTE AMICI (17,9%), OTTIMO LINEA VERDE (20,7%) (Di lunedì 10 gennaio 2022) ASCOLTI TV 9 GENNAIO 2022 · DOMENICA · Cumulati giornalieri per gruppo R A I24 – 4168 34.02PT – 7950 31.89 M E D I A S E T24 – 3875 31.64PT – 9319 37.38 Pres. InFamiglia – 222 11.00 + 535 16.10Tg1 ore 8 – 1076 22.02InFamiglia – 1665 24.70Paesi + Evoluzione – 1747 20.10 + 1697 17.80A Sua Immagine – 1749 16.24Santa Messa – 2115 19.93Angelus – 2557 19.68LINEA VERDE – 3449 20.69Tg1 – 5288 26.94DOMENICA In – 3567 18.92DOMENICA In – 3242 18.45Da Noi a Ruota Libera – 2457 13.26L’Eredità – 3610 17.02L’Eredità – 4849 20.90Tg1 – 5956 24.13Soliti Ignoti – 5755 22.58CORRERE per RICOMINCIARE – 3084 14.22 1349 10.38 243 9.27 2338 19.98Speciale Tg1 – 895 9.18 Prima Pagina – xTg5 ore 8 – 1062 19.92Viaggiatori – 774 ... Leggi su bubinoblog (Di lunedì 10 gennaio 2022)TV 9· Cumulati giornalieri per gruppo R A I24 – 4168 34.02PT – 7950 31.89 M E D I A S E T24 – 3875 31.64PT – 9319 37.38 Pres. InFamiglia – 222 11.00 + 535 16.10Tg1 ore 8 – 1076 22.02InFamiglia – 1665 24.70Paesi + Evoluzione – 1747 20.10 + 1697 17.80A Sua Immagine – 1749 16.24Santa Messa – 2115 19.93Angelus – 2557 19.68– 3449 20.69Tg1 – 5288 26.94In – 3567 18.92In – 3242 18.45Da Noi a Ruota Libera – 2457 13.26L’Eredità – 3610 17.02L’Eredità – 4849 20.90Tg1 – 5956 24.13Soliti Ignoti – 5755 22.58per– 3084 14.22 1349 10.38 243 9.27 2338 19.98Speciale Tg1 – 895 9.18 Prima Pagina – xTg5 ore 8 – 1062 19.92Viaggiatori – 774 ...

italiaserait : Ascolti Tv 9 gennaio 2021 prima serata: chi ha vinto in prime time - tvzoomitalia : #Ascoltitv 9 gennaio 2022: Checco Zalone fa volare Canale5. “Tolo Tolo” 22,49%, “Correre per ricominciare” 14,22% e… - AndreaAAmato : Ascolti tv 9 gennaio 2022: Checco Zalone fa volare Canale5. “Tolo Tolo” 22,49%, “Correre per ricominciare” 14,22% e… - sfanculin : RT @fabiofabbretti: #ToloTolo stravince con oltre 5,3 milioni di spettatori e il 22.5% di share. Rai 1 a 3,1 mln con #CorrerePerCominciare… - sfanculin : RT @davidemaggio: #AscoltiTV | Domenica 9 Gennaio 2022 #ToloTolo vince la serata con il 22.5%. Domenica In (18.9%-18.5%), Amici 17.9% h… -