Arriva 'La Sposa' nuova fiction con Serena Rossi: quando e dove vederla (Di lunedì 10 gennaio 2022) Serena Rossi ha appena terminato le riprese della nuova serie tv ambientata al Sud. La storia è incentrata sulle donne che, negli anni Sessanta, venivano date in Sposa a proprietari terrieri del Nord Italia. La nuova fiction della rete ammiraglia di Rai 1, "La Sposa" andrà in onda da domenica 16 gennaio in prima visione e in prima serata. La serie sarà interpretata da Giorgio Marchesi e Serena Rossi ed è diretta da Giacomo Campiotti regista di Braccialetti Rossi Il soggetto della serie è Valia Santella mentre la sceneggiatura è Eleonora Simpanelli e Antonio Manca. Ambientato tra i capoluoghi della Puglia e del Piemonte negli anni '60 la trama della serie coinvolge la storia di Maria, una giovane calabrese che si ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di lunedì 10 gennaio 2022)ha appena terminato le riprese dellaserie tv ambientata al Sud. La storia è incentrata sulle donne che, negli anni Sessanta, venivano date ina proprietari terrieri del Nord Italia. Ladella rete ammiraglia di Rai 1, "La" andrà in onda da domenica 16 gennaio in prima visione e in prima serata. La serie sarà interpretata da Giorgio Marchesi eed è diretta da Giacomo Campiotti regista di BraccialettiIl soggetto della serie è Valia Santella mentre la sceneggiatura è Eleonora Simpanelli e Antonio Manca. Ambientato tra i capoluoghi della Puglia e del Piemonte negli anni '60 la trama della serie coinvolge la storia di Maria, una giovane calabrese che si ...

