Arriva il documentario Underwater | l’ultima vasca di Federica Pellegrini

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Che fatica diventare la Divina. Ma che soddisfazione, anche.scrive sui social che «per 2 anni ho aperto le porte della mia vita, del mio cuore, della mia, ad una telecamera, quella di Sara Ristori». Il risultato è il docufilm. Ovvero la storia dentro e fuori dalladella più grande nuotatrice italiana nella sua marcia massacrante verso le Olimpiadi di Tokyo 2020. Un evento cheal cinema solo per tre giorni, il 10, 11 e 12 gennaio.al cinema il 10, 11 e 12 gennaio 2022. Il filmsegue e racconta le gesta di un’atleta eccezionale e i pensieri e le emozioni di una donna determinata. Da non perdere. Di ...

Advertising

ZetatielleM : Si torna a parlare di allevamenti di polpo e questa volta la notizia arriva dalla Spagna: crudeltà e disastro ambie… - IvanaasCattaneo : RT @Agenzia_Ansa: Arriva sul grande schermo un film documentario dedicato alla 'Divina' Federica Pellegrini. Al cinema il 10, 11 e 12 genna… - federicacannon : RT @Agenzia_Ansa: Arriva sul grande schermo un film documentario dedicato alla 'Divina' Federica Pellegrini. Al cinema il 10, 11 e 12 genna… - salfonsi : RT @Agenzia_Ansa: Arriva sul grande schermo un film documentario dedicato alla 'Divina' Federica Pellegrini. Al cinema il 10, 11 e 12 genna… - vincentperez95 : RT @Agenzia_Ansa: Arriva sul grande schermo un film documentario dedicato alla 'Divina' Federica Pellegrini. Al cinema il 10, 11 e 12 genna… -

Ultime Notizie dalla rete : Arriva documentario

Finestre sull'Arte

Dopo l'anteprima pratese dello scorso 20 novembre, ilin sala, al cinema La Compagnia di Firenze, martedì 11 gennaio 2022 (ore 21.00), presentato alla presenza del regista. L'......una notizia che riguarda il primo afroamericano a vincere un Oscar nella storia del premio. Poitier sarà al centro di unprodotto da Apple Original Films e da Oprah Winfrey . ...Un evento che arriva al cinema solo per tre giorni ... con la Divina che si mette in gioco davanti alle telecamere come non aveva mai fatto prima. Il documentario, prodotto da Freemantle, parte da ...Sidney Poitier, che ci ha lasciati il 6 gennaio, sarà protagonista di un documentario prodotto da Apple e da Oprah Winfrey. L'annuncio è arrivato insieme a una toccante dichiarazione dei familiari del ...