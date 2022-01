Arriva il bacio tra Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme (VIDEO) (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il bacio tra Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme Le indagini portate avanti da Jessica Selassié in queste ore sembrano aver portato a dei risvolti. La Princess, infatti, è sicura che Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme si siano baciati, nonostante le smentite. C’è da dire che i due si sono molto avvicinati e ora sembrano non L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 10 gennaio 2022) IltraLe indagini portate avanti da Jessica Selassié in queste ore sembrano aver portato a dei risvolti. La Princess, infatti, è sicura chesi siano baciati, nonostante le smentite. C’è da dire che i due si sono molto avvicinati e ora sembrano non L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

ANNARITASIFO17 : RT @togin_ornot_to: Qui per dire che il bacio cosmex è arrivato dopo un mese appena ed erano tutti con le braccia aperte come a dire “final… - Giggia1D : @Ellis80078456 Sola e dall'altro lato hai un muro, non si arriva ad un bacio, a stare vicini abbracciati sul divano… - deddymyall : RT @Giggia1D: Fino a quel momento delle carezze, c'era stata la musica, ma appena arriva il momento dello scrocchio del bacio, finisce. Il… - Giggia1D : Fino a quel momento delle carezze, c'era stata la musica, ma appena arriva il momento dello scrocchio del bacio, fi… - caroligisteps : RT @togin_ornot_to: Qui per dire che il bacio cosmex è arrivato dopo un mese appena ed erano tutti con le braccia aperte come a dire “final… -