Advertising

TuttoAndroid : Aqara annuncia nuovi prodotti Thread e conferma l’interesse per Matter - TuttoTechNet : Aqara annuncia nuovi prodotti Thread e conferma l’interesse per Matter - macitynet : Aqara annuncia i primi dispositivi basati su thread - bw_italian : Aqara annuncia una linea di prodotti Thread-based - Sulisenator : Aqara (Xiaomi), produttore di device ZIgbee Low cost per la #smarthome, annuncia l'uscita di una linea di prodotti… -

Ultime Notizie dalla rete : Aqara annuncia

macitynet.it

Come parte del suo impegno,porterà il supporto Matter ai suoi prodotti esistenti basati su Zigbee spingendo l'aggiornamento over - the - air (OTA) agli hubM2 e M1S . La nuova linea di ...Continua a leggereuna linea di prodotti Thread - based Business Wire Business Wire - 5 Gennaio 2022 NEW YORK - - (BUSINESS WIRE) - -, un fornitore di prodotti per la casa ...Aqara ha annunciato i suoi piani per introdurre una nuova linea di dispositivi basati su Thread, il protocollo di comunicazione per il mondo internet of Things (ioT) che nasce dal perfezionamento di t ...NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Aqara, un fornitore di prodotti per la casa intelligente, annuncia oggi il suo piano di introdurre una nuova linea di ...