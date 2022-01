Anzio, ritrovata sulla spiaggia mandibola con un dente d’oro. In corso accertamenti scientifici per risalire all’identità della persona (Di lunedì 10 gennaio 2022) I carabinieri di Anzio stanno indagando sul ritrovamento di una mandibola sulla spiaggia di Lavinio–Lido Enea, sul litorale romano. Il resto umano è stato notato intorno alle 16 di domenica 9 gennaio da un passante, che ha subito avvisato il 112. Le forze dell’ordine, intervenute con un medico legale, dopo i sopralluoghi sul posto hanno sequestrato la mandibola, che tra i denti ne ha anche uno con una capsula in oro, e l’hanno portata all’obitorio di Tor Vergata per accertamenti tecnici. Si è quasi certi che l’osso sia arrivato sulla spiaggia trasportato dal mare, ma sono ancora tante le domande cui le analisi scientifiche dovranno rispondere. Prima di tutto bisogna ricostruire l’identità dell’uomo o della donna, attraverso il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 10 gennaio 2022) I carabinieri distanno indagando sul ritrovamento di unadi Lavinio–Lido Enea, sul litorale romano. Il resto umano è stato notato intorno alle 16 di domenica 9 gennaio da un passante, che ha subito avvisato il 112. Le forze dell’ordine, intervenute con un medico legale, dopo i sopralluoghi sul posto hanno sequestrato la, che tra i denti ne ha anche uno con una capsula in oro, e l’hanno portata all’obitorio di Tor Vergata pertecnici. Si è quasi certi che l’osso sia arrivatotrasportato dal mare, ma sono ancora tante le domande cui le analisi scientifiche dovranno rispondere. Prima di tutto bisogna ricostruire l’identità dell’uomo odonna, attraverso il ...

