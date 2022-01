Anticipazioni Un Posto al Sole | rivelazione scioccante per Virginia

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Nelle puntate successive di UnAluscirà in campo e non si lascerà andare. Scopriamo insieme cosa accadrà con l'annuncio. Durante le vacanze, Rossella viene a sapere die si mette nei guai. Scopriamo insieme cosa accadrà ai personaggi di UnAlnelle prossime puntate. Rossella esi contenderanno Riccardo. Un nuovo triangolo amoroso è sorto a Bolzano quando la figlia di Silvia ha scoperto che una donna li stava spiando. Cosa vuole una donna?è l'ex moglie di Riccardo. Rossella non sapeva niente, nemmeno che Crovi era sposato. Con lei, sembrava sincero sia nei suoi sentimenti che nelle sue intenzioni. Al suo ritorno, Rossella ha rilasciato una coppia con Vittorio e Patrizio e inizialmente non ...

Come reagirà Rossella? Una nuova puntata attende i fan di Unal sole . Leci fanno sapere che sul passato di Riccardo verranno a galla numerosi segreti. A svelarli sarà proprio la ...Unal sole, casting news: STEFANIA DE FRANCESCO sarà di nuovo Katia Cammarota Periodo molto 'fluido' per quanto riguarda il cast di Unal sole tra ritorni, pause ed uscite (non è finita qui peraltro...). Abbiamo visto di recente rientrare Viola (Ilenia Lazzarin) con la sua famiglia, così come è tornata la comedy rappresentata ...Scopriamo le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, che andrà in onda oggi 10 gennaio 2022 su Rai 3, cosa accadrà?Nelle prossime puntate di Un posto al sole, la mamma di Nunzio torna a Napoli: Katia Cammarota resterà in città per un po' di tempo ...